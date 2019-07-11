عمر الشريف "جونيور" يؤكد افتقاد لجده في ذكرى رحيله الرابعة

وجه عمر الشريف جونيور رسالة إلى جده الفنان العالمي عمر الشريف في ذكرى رحيله الرابعة، بكلمات قليلة ولكنها مؤثرة واصفًا إياه بأعز صديق له "أفتقدك كل يوم.. أربع سنوات من دون أعز صديق لي".
يذكر أن "عمر جونيور" هو الحفيد الوحيد لعمر الشريف وزوجته السابقة الفنانة الراحلة فاتن حمامة من ابنهما الوحيد طارق.
وقد رحل الشريف عن عالمنا في 10 يوليو/ تموز 2015 إثر أزمة قلبية حادة عن عمر يناهز الـ 83 عاما فيما أعلن أيضا أنه كان يعاني مرض الزهايمر قبل وفاته بأشهر قليلة.
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