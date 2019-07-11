أنغام تُؤكِّد على سعادتها بالوجود في المملكة السعودية

كشفت الفنانة أنغام عن سعادتها بالوجود في السعودية وتحديدا في منطقة الباحة، والتي وصفتها من أجمل المناطق في السعودية، وذلك خلال وجودها هناك لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات صيف الباحة 2019 في السعودية.

وقالت أنغام خلال الفيديو الذي نشرته شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات عبر الصفحة الرسمية على "تويتر": "سعيدة بوجودي في منطقة الباحة في السعودية وسعيدة باستقبال الجمهور السعودي لي".

وأضافت أنغام قائلة: "سعيدة بكوني أيضا من أولى الفنانات التي غنت في الباحة مثلما كنت أولى الفنانات اللاتي غنين في المملكة العربية السعودية"، وشدت بعدد من الأغاني التي نالت إعجاب جمهورها في السعودية منها راح تذكرني وأنا مش حبيبتك إحساسي أكبر.

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نشرت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، للحظة وصول الفنانة أنغام إلى مدينة الباحة في المملكة العربية السعودية لإحياء حفلها الغنائي.

وظهرت "أنغام" في الفيديو صحبة زوجها الملحن أحمد إبراهيم، وحرصت على ارتداء "عباءة" لحظة وصولها المملكة، وعلق حساب روتانا: "نورت الباحة بوجودك أنغام".

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