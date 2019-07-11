شكرا لقرائتكم خبر عن طرح فيلم Maleficent: Mistress of Evil بالأردن والكويت قبل أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستقبل دور العرض السينمائي فيلم Maleficent: Mistress of Evil في الأردن والكويت قبل عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يعرض الفيلم هناك يوم 17 أكتوبر بينما يعرض في أمريكا يوم 18 أكتوبر المقبل.

فيلم النجمة أنجلينا جولي Maleficent: Mistress of Evil ، يعد تكملة للجزء الأول الذى طرح عام 2014، والذى تدور قصته حول الشخصية الشريرة من فيلم الرسوم المتحركة "Sleeping Beauty" الذى طرح عام 1959 من إنتاج شركة ديزني.

فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" من بطولة إيلي فانينج، ميشيل فايفر، تشيويتيل إيجيوفور، تيريزا ماهونى، هاريس ديكنسون، إيميلدا ستونتون، سام رايلي، كاى الكسندر، ليزلي مانفيل، ومن إخراج يواكيم رونينج، ومن تأليف ميخا فيتزرمان بلو، نوح هاربستر، ليندا وولفرين.