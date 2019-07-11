شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو ضيفة شرف فيلم "كل سنة وانت طيب" مع تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة ويزو كـ ضيف شرف خلال أحداث فيلم "كل سنة وانت طيب"، وقد انتهت من تصوير مشاهدها التي تجمعها بتامر حسني وزينة مؤخراً، كما كشفت على أن الفيلم كان بمثابة فرصة ممتازة من أجل معرفتها بشخص مثل تامر حسني لم تكن على قرب منه قبل ذلك.

فيلم "كل سنة وانت طيب" بطولة كل من تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما لم يحدد القائمون على العمل إلى الآن موعد لطرح الفيلم فى دور السينما، وما إذا كان سيتم طرحه فى موسم أفلام عيد الأضحى أم سيتم تأجيله.

على جانب آخر شاركت ويزو خلال موسم دراما رمضان الماضى فى مسلسل "الواد السيد الشحات" بصحبة الفنان أحمد فهمى وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن حيث ظهرت كضيفة شرف خلال حلقة من حلقات العمل.

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