خاص| المخرج إبراهيم فخر يستعد لفيلم جديد.. ويكشف سبب قلة أعماله السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد المخرج ابراهيم فخر، أنه يستعد لدخول فيلم خلال الفترة المقبلة، رافضا الكشف عن أي تفاصيل في الوقت الحالي.

وأرجع فخر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، سبب قلة أعماله السينمائية، إلى أن هناك مشاريع سينمائية كانت تعرض عليه خلال الفترة الماضية، إلا أنها كانت صغيرة، مضيفا: "لو ماكنش مشروع ضخم وكبير مش هاعمله".

Advertisements

وأضاف أن السينما المصرية في أفضل حالاتها خلال هذه المرحلة، واستطرد: "بنعمل أفلام كبيرة ومكلفة وبتجيب إيرادات عالية، والمنتجين بيكونوا مبسوطين، ومحتاجين نعمل أفلام متنوعة الميزانيات ما بين تكلفة (كبيرة ومتوسطة وبسيطة)".

وأوضح أن الموسم السينمائي المقبل في عيد الأضحي، يحتوي علي كم أفلام غير طبيعية من ناحية الإنتاج وكلها ذات ميزانيات ضخمة، وأفلام لنجوم كبار مثل أحمد حلمي وتامر حسني وكريم عبد العزيز، وستقتصر الإيرادات العالية علي فيلمين أو 3 فقط من الأفلام التي سيتم طرحها بالموسم.

يذكر أن، إبراهيم فخر، تولى إخراج مسلسل"زلزال" الذي عرض في رمضان الماضى، وخاض بطولته محمد رمضان وحلا شيحا وهنادي مهنا وأحمد صيام وماجد المصري، ومجموعة كبيرة من الفنانين.