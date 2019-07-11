محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
خضعت الفنانة بسمة بوسيل لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت بوسيل في الصور بإطلالة كلاسيكية، مرتدية فستانًا ناعمًا، من أمام البحر في الإسكندرية.
يذكر أن بسمة طرحت مؤخرًا أغنية "كفياك أعذار" بصوتها، عبر موقع "يوتيوب".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| بسمة بوسيل بإطلالة كلاسيكية على شاطئ الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.