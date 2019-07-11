بالصور| بسمة بوسيل بإطلالة كلاسيكية على شاطئ الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة بسمة بوسيل لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت بوسيل في الصور بإطلالة كلاسيكية، مرتدية فستانًا ناعمًا، من أمام البحر في الإسكندرية.

يذكر أن بسمة طرحت مؤخرًا أغنية "كفياك أعذار" بصوتها، عبر موقع "يوتيوب".