محمد لطفى ينشر فيديو لكواليس إحدى معارك "حملة فرعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد لطفي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع" إنستجرام"، من كواليس فيلم " حملة فرعون"، الذي يعرض حاليًا بدور العرض. وظهر لطفي في الفيديو، أثناء تصوير إحدى المعارك الذي يتضمنها الفيلم. فيلم "حلمة فرعون" بطولة عمرو سعد، ومحمد لطفي، وروبي، وأحمد التهامي، بالإضافة للنجمين العالميين مايك تايسون، هافثور يوليوس المعروف بـ"الجبل"، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

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