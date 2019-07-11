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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أحيت الفنانة إنجي شرف الذكرى الرابعة للفنان سامي العدل ، الذي رحل عن عالمنا في العاشر من يوليو عام 2015.
ونشرت الفنانة إنجي شرف صورًا تجمعها بالفنان الراحل سامي العدل، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت: " واحشتني يا أغلى الناس، الذكرى السنوية لصديقي وأخي سامي العدل، أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه".
النجم الراحل من مواليد 2 نوفمبر 1946، ومن أبرز أعماله "ريا وسكينة"، "حرب الفراولة"، "حارة اليهود"، "أحلى الأوقات".
كانت هذه تفاصيل خبر إنجي شرف تنشر صورًا مع سامي العدل: "واحشنى يا أغلى الناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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