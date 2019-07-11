إنجي شرف تنشر صورًا مع سامي العدل: "واحشنى يا أغلى الناس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيت الفنانة إنجي شرف الذكرى الرابعة للفنان سامي العدل ، الذي رحل عن عالمنا في العاشر من يوليو عام 2015.

ونشرت الفنانة إنجي شرف صورًا تجمعها بالفنان الراحل سامي العدل، عبر حسابها الرسمي بموقع"إنستجرام"، وعلقت: " واحشتني يا أغلى الناس، الذكرى السنوية لصديقي وأخي سامي العدل، أرجو الدعاء له وقراءة الفاتحة على روحه".

النجم الراحل من مواليد 2 نوفمبر 1946، ومن أبرز أعماله "ريا وسكينة"، "حرب الفراولة"، "حارة اليهود"، "أحلى الأوقات".