كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 05:52 صباحاً - علقت الإعلامية السعودية لجين عمران على خبر إلغاء حفل النجمة الأميركية نيكي ميناج، ضمن إحدى الفعاليات العالمية الخاصة بموسم جدة، معتبرةً ان ما تقدمه الأخيرة ليس فناّ، ولا يستحق الإحترام.

وأعادت عمران نشر خبر إلغاء الحفل “إثر مخالفتها لطبيعة الحفلات الغنائية التي تقام في المملكة العربية السعودية، مضيفة قولها في تغريدة: “صراحة أستغربت جدا في البداية!!! وتوقعت إدراج إسم (نيكي مناج) ضمن الفنانين المشاركين في فعاليات ترفيهية لدينا *إشاعة* مغرضة”.

وتابعت لجين عمران: “كون ما تقدمه الست نيكي سواء ( لبس ، كلمات أغاني ، أسلوب رقص )

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كانت هذه تفاصيل خبر لجين عمران تهاجم نيكي ميناج بعد إلغاء حفلها في السعودية..فماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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