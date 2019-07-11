كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 05:52 صباحاً - نشر المخرج والمنتج المصري مجدي الهواري صورة جمعته بمواطنه الفنان محمد هنيدي بالحرم المكي أثناء ادائهما مناسك العمرة. وعلق مجدي الهواري على الصورة قائلا”الحمد لله علي نعمة الشكر لله “. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي ومجدي هواري يؤدون العمرة بعد نجاح “”3 أيام في الساحل”” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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