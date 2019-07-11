شاهد.. لقاء محمد عبده وأنغام في كواليس حفل الباحة بالسعودية

كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 05:52 صباحاً - نشر حساب قناة “روتانا” عبر انستغرام مقطع فيديو للقاء الفنانة المصرية أنغام بفنان العرب محمد عبده في كواليس حفلهما الغنائي المقام حاليا بمنطقة الباحة بالسعودية.

وافتتحت أنغام الحفل وسط حضور جماهيري كبير وتألقت بعدد من أغنياتها التي تفاعل معها الجمهور بحرارة، ومنها “بين البينين”، وحتة ناقصة”، وغيرها من الأغنيات.

ويقام حفل آخر غدا الخميس للنجمة أصالة على مسرح القرية التراثية بالباحة، ويشاركها فيه عدد من المطربين الخليجيين.