شكرا لقرائتكم خبر عن محمد جمعة: دوري في فيلم الممر شهادة ميلاد سينمائية.. و"كله رايح" أنقذت شخصا من الانتحار (حوار) والان مع التفاصيل

"جسدت شخصية السيناوي الوطني المحب لبلده ولجيشه وهو يساعد القوات المسلحة في الحرب ضد إسرائيل".. هكذا بدأ الفنان الكوميدي محمد جمعة حديثه عن مشاركته في فيلم الممر، الذي عرض في عيد الفطر المبارك 2019.

- دوري في فيلم الممر بمثابة شهادة ميلاد سينمائية لي

"تم اختياري في العمل من قبل مخرج الفيلم شريف عرفة، ويعد الدور الذي قمت به بمثابة شهادة ميلاد سينمائية لي، ولم يكن هناك أي خطوات واضحة في السينما قبل هذا العمل، رغم بصمتي في مجال الدراما"- بحسب ما قال جمعة، خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، الثلاثاء الماضي.

- شخصيتي في فيلم الممر أظهرت وطنية أهل سيناء

وخلال حواره، أضاف أن الأعمال الدرامية كانت تصدر شكل مختلف عن طبيعة أهل سيناء، وهذا الشيء كان يؤثر عليهم بشكل غير طبيعي، لافتًا إلى أن دوره أظهر وطنية أهل سيناء.

- شرف لي المشاركة في فيلم يظهر وطنية أهل سيناء في مساعدة الجيش المصري

وعن تدريبه على اللهجة السيناوية، أكد أنه تدرب عليها لمدة 7 أشهر تحت إشراف مصحح لغوي سيناوي، كونه يرى أن اللغة السيناوية صعبة للغاية، وكان يريد فهم سيكولوجية أهل سيناء، والعادات والتقاليد الخاصة بهم، مضيفًا أن دوره في فيلم الممر يعد شرف له كونه يبرز وطنية أهل سيناء في مساعدة الجيش المصري.

- السيناوية يتميزون بالبساطة والطيبة والوقت لديهم فيه بركة

وعن أهل سيناء، أوضح أنهم يتميزون بالبساطة والطيبة، والوقت لديهم فيه بركة، وتشعر أن اليوم لديهم 48 ساعة وليس 24 ساعة، وأشكر الله على هذا الدور الذي تم اختياري له.

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- عبارة "كله رايح" أنقذت شخص من الانتحار وهذا يكفيني

"كله رايح".. أبرز العبارات الدرامية الساخرة العالقة في أذهان الجمهور ولا تزال لسان حال الكثيرين، وكشف جمعة، خلال حواره، عن أن هذه العبارة منعت شخص من الإقدام على الانتحار، مستطردًا: "لو كانت شخصية عم ضياء لم تعلم مع أحد خاصة بهذه العبارة، فيكفيني أنها نجحت في إنقاذ شخص من الانتحار".

- تفاصيل منع الفنان محمد جمعة لشخص من الانتحار

"كله رايح وعيش الحياة زي ما هي".. تفاصيل مثيرة رواها الفنان الكوميدي محمد جمعة، عن حديثه وارتباطه بهذه العبارة التي منعت شخص من الانتحار، وقال إن أحد الأشخاص أرسل له رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تتضمن نيته في الانتحار، معلقًا: "شعرت أن الشخص الذي يكتب لي يتحدث من أعماق قلبه وبصدق، وتواصلت معه على الفور وتحدث عن أزمات في حياته الشخصية، وتكلمنا كثيرًا وفي النهاية قولت له هذه العبارة.

شخصية عم ضياء وجدت صدى واسع في الأوساط الفنية

وعن شخصية عم ضياء في مسلسل الوصية، ذكر جمعة أنها وجدت صدى واسع في الأوساط الفنية، وفوجئ بإبراز إحدى الصحف صورته على الغلاف بعد خروج مصر من "مونديال روسيا 2018".

مسلسل "الوصية" تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول شاب مستهتر يموت والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث، والمسلسل من بطولة أكرم حسني وأحمد أمين.

والمسلسل بطولة أكرم حسني وأحمد أمين وريم مصطفى، تأليف مصطفى حلمي وأيمن وتار ومن إخراج خالد الحلفاوي.

- "السوشيال ميديا" ما هي إلا مجال للبطولات الوهمية

وأوضح الفنان محمد جمعة، أن مواقع "السوشيال ميديا" خاصة فيس بوك وتويتر، ما هي إلا مجال للبطولات الوهمية وأنه لا يكترث بالسخافات.