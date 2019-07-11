شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح الموسم الثالث.. اقتراب تجديد مسلسل 13 Reasons Why والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الذى حققه الموسم الثالث من مسلسل 13 Reasons Why، تستعد الشركة المنتجة للمسلسل لطرح موسم جديد على ان يطرح العام المقبل.

وعلى سياق متصل، قامت الشركة المنتجة بزيادة أجور الممثلين بشكل كبير فى الموسم الأخير ليتقاضى النجم العالمى "ديلان مينيت" 200 ألف دولار على الحلقة الواحدة، بزيادة حوالى 120 ألف دولار عن الموسم الثانى.

تدور قصة المسلسل حول كلاى جنسن الذى يعود لمنزله يوماً ما من المدرسة ليجد صندوقاً غامضاً على شرفة منزله واسمه مكتوبا عليه، ويكتشف أن بداخله شرائط كاسيت سجلتها زميلته فى الصف المعجب بها هانا بيكر، والتى أقدمت على الانتحار بشكل مأساوى قبل أسبوعين، وتشرح شرائط التسجيل أن هناك ثلاثة عشر سببًا جعلتها تقرر إنهاء حياتها.