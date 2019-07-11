شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات عمل مكثفة تجمع سامو زين و أسامة عبد الهادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المطرب سامو زين جلسات عمل مكثفة حالياً، مع الموزع الموسيقى أسامة عبد الهادى، وذلك لاختيار عدد من الأغاني الجديدة، حيث يتواجد سامو مع أسامة عبد الهادى في أحد الاستوديوهات، من أجل ذلك الغرض.

من ناحية أخرى ظهر سامو في أحداث مسلسل "بدل الحدوتة 3" والتى عارض في رمضان الماضي، مع الفنانة دنيا سمير غانم، حيث جسد شخصية مصمم أزياء مشهور وتعمل عنده دينا عارضة أزياء خلال الأحداث فى القصة الثالثة من المسلسل.

يذكر أن سامو زين طرح مؤخرا كليب أغنية "الأسطوانة المشروخة" وهى من كلمات أحمد على موسى، ألحان مدين وتوزيع طارق توكل، وتعتبر من ضمن ألبومه الأخير "لو عمرى يرجع" الذى طرحه منذ فترة وحقق نجاحا كبيرا.