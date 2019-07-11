شكرا لقرائتكم خبر عن 134 مليونا دولار إيرادات فيلم الرعب Annabelle Comes Home والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع فيلم الرعب الجديد Annabelle Comes Home المشتقة أحداثه من فيلم The Conjuring الذى عرض عام 2013، تحقيق 134 مليون دولار أمريكي حول العالم، وهو الفيلم الذي ينتمي إلى فئة أفلام الرعب والغموض، والجزء الثالث من إخراج جارى دوبيرمان.

تدور قصة الفيلم فى إطار من الرعب والإثارة بعد مرور سنوات من الموت المأساوي لابنتهما الصغيرة، يرحب صانع دُمى وزوجته بكاهنة وفتيات عِدة من دار أيتام مُغلَق فى منزلهما، لكن بشكٍل ما يصبح هدف صانع الدُمى هو عملية استحواذ لـ آنابيل

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فيلم "Annabelle" من بطولة فيرا فارميجا، مكينا جريس، باتريك ويلسون، إميلي بروبست، ماديسون إيسمان، ستيف كولتر، كاتي ساريفي، إدي ج. فرنانديز، سادي كاتارينا، جيمس ويليام بالارد، ومن تأليف جيمس وان.