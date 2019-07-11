- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز صورة نادرة لوالديه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت في الصورة خلف الفنان محمود عبدالعزيز، الفنانة الراحلة صباح، وعلق كريم على الصورة قائلًا: "عندما تجتمع الأصالة والعراقة والرقي أبويا وأمي".
وشارك كريم في السباق الرماضي الماضي بعملين وهما مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، ومسلسل" شقة فيصل"، وشارك في بطولته الفنان الراحل وائل نور، واَيتن عامر، ومن إخراج شرين عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر كريم محمود عبدالعزيز ينشر صورة نادرة لوالديه: "عندما تجتمع الأصالة والعراقة والرقي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.