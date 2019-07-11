كريم محمود عبدالعزيز ينشر صورة نادرة لوالديه: "عندما تجتمع الأصالة والعراقة والرقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز صورة نادرة لوالديه، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت في الصورة خلف الفنان محمود عبدالعزيز، الفنانة الراحلة صباح، وعلق كريم على الصورة قائلًا: "عندما تجتمع الأصالة والعراقة والرقي أبويا وأمي".

وشارك كريم في السباق الرماضي الماضي بعملين وهما مسلسل "هوجان" بطولة محمد إمام، ومسلسل" شقة فيصل"، وشارك في بطولته الفنان الراحل وائل نور، واَيتن عامر، ومن إخراج شرين عادل.