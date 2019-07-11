اقترب من الـ60 مليونا.. تعرف على إيرادات فيلم الممر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

احتل فيلم "الممر" المركز الثاني في شباك تذاكر أفلام عيد الفطر، منذ بداية عرضه، وحقق إيرادات كلية بلغت 58 مليونا و641 ألف جنيه، وفقا للموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وتدور أحداث الفيلم حول كتيبة مصرية في فترة حرب الاستنزاف، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

فيلم الممر بطولة أحمد عز، محمد جمعة، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد رزق، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.