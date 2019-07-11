"كازابلانكا" الأعلى إيرادا في تاريخ السينما.. تعرف على إجمالي إيراداته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

استطاع فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة أن يصبح الفيلم الأعلى في تاريخ السينما المصرية، من حيث الإيرادات، متخطيًا فيلم البدلة للفنان تامر حسني.

وحقق فيلم "كازابلانكا" إيرادات بلغت 68 مليونا و861 ألف جنيهًا، بعد 5 أسابيع على عرضه، وبلغت إيرادات فيلم "البدلة" للفنان تامر حسني 67 مليونا و278 ألف جنيه، والفيلمان من إنتاج وليد منصور.

فيلم "كازابلانكا" من تأليف هشام هلال، وإنتاج وليد منصور وسينرجي، وإخراج بيتر ميمي، ويعتبر الفيلم التعاون الأول الذي يجمع أمير كرارة مع المنتج وليد منصور.