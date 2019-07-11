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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
تجاهلت الفنانة شيرين عبدالوهاب الشائعات التي تداولت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حملها وسفرها للعلاج بلندن، ونشرت صورة رومانسية تجمعها بزوجها حسام حبيب.
وظهرت شيرين في الصورة التي نشرتها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، بفستان بيج أنيق، كما أنها لم تعلق على الصورة التي نالت إعجاب العديد من أصدقائها وجمهورها.
المعروف أن شيرين ألغت حفلها في الدورة الجديدة لمهرجان قرطاج، والذي كان مقرراً في ١٧ أغسطس المقبل، لاسباب طارئة وفقًا لما أعلنته إدارة المهرجانوتم استبدالها بالفنان صابر الرباعي، وهذا ما أدى إلى انتشار شائعات مرضها.
يذكر أن أخر أعمال شيرين الفنية هو غناء تتر المسلسل اللبناني "خمسة ونص"، الذي عرض في رمضان الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر شيرين تتجاهل أنباء حملها ومرضها وتنشر صورة رومانسية تجمعها بحسام حبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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