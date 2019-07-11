ليالي الصيفية| ياسمين صبري في المحيط الهندي ونيللي كريم ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات المختلفة، داخل وخارج مصر، بعد انتهاء الموسم الرمضاني وعيد الفطر، ونرصد لكم في هذا التقرير صور النجوم في المتنزهات والمصايف.

منة فضالي

حرصت الفنانة منة فضالى على قضاء إجازة الصيف، وشاركت صورها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، نالت إعجاب متابعيها.

رضوى الشربيني

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورًا من إجازتها الصيفية، والتي ظهرت فيها على الشاطئ ، وعلقت عليها: "أكبر خدمة ممكن تعمليها لنفسك...إنك تحبيها".

إبتسام تسكت

نشر الفنانة ابتسام تسكت،صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال قضاء إجازتها الصيفية في أحد المنتجعات بالساحل الشمالي للمغرب.

نيللي كريم

وشاركت الفنانة نيللي كريم،جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد الشواطئ.

بسمة بوسيل

نشرت الفنانة بسمة بوسيل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صور جديدة من إجازتها الصيفية التي تقضيها في الإسكندرية.

Advertisements

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة، أثناء إجازتها الصيفية التي تقضيها في أحد شواطئ المحيط الهندي.

أحمد السعدني

نشر الفنان أحمد السعدني صورة جديدة له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، خلال قضاء إجازته الصيفية في الساحل الشمالى، وظهر "السعدنى"، على البحر في إطلالة نالت إعجاب متابعيه.

حسام الحسيني

أما الفنان حسام الحسيني، فقد شارك متابعيه بصورة له عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" من رحلته الصيفية التي يقضيها في باريس.

محمد أنور

نشر الفنان محمد أنور، صورة عبر حسابه الشخصي بموقع"تويتر" تجمعه بالفنان أحمد رزق وأولاده، وعلق أنور عليها ساخرا : "ولاد رزق".

دنيا بطمة

وشاركت الفنانة دنيا بطمة، جمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" بصورة لها من إجازتها الصيفية التي تقضيها في برشلونةالأسبانية، وعلقت عليها: "مرحبا من برشلونة".

ريم أحمد

وشاركت الفنانة ريم أحمد جمهورها، بصورة لها من إجازتها الصيفية، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".