تشبيه ابن كايت ميدلتون بالـ Boss Baby

كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 03:53 صباحاً - فاز الأمير الصغير “لويس”، الابن الثالث لوريث العرش البريطاني الأمير ويليام، بلقب “Boss Baby- الطفل الزعيم” على مواقع السوشيال ميديا، بعد انتشار صورته بالنظارة السوداء الخاصة بوالدته الأميرة كايت ميدلتون . وفور انتشار صورة الأمير الصغير وصاحب المرتبة الخامسة في ترتيب وراثة العرش الملكي، بدأ رواد التواصل الاجتماعي نشر صورته وهو يرتدي النظارة السوداء ومقارنتها بصورة شخصية الإنيمي الشهيرة، وبطل فيلم “الطفل الزعيم” الذي تم إنتاجه عام 2017. Advertisements

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