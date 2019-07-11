شاهد.. ديما بياعة تخوض مغامرة مع ابنها في الفجيرة

كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 03:53 صباحاً - ، نشرت الفنانة السورية ديما بياعة فيديو جديد لها، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه مع إبنها الصغير فهد وهما يقومان بمغامرة رياضية بالمنطاد خلال وجودهما في إحدى المنتجعات في إمارة الفجيرة.

وعلقت ديما بياعة على الفيديو قائلة: “احلى شي وقت ولادكن بيكبروا وبصيروا رفقاتكن. الله يحميهم ويوفقهم “.

يشار إلى أنّ ديمة بياعة، أثارت الجدل في الأسابيع الاخيرة بسبب نشرفيديوهات جريئة لها وهي ترقص مع زوجها احمد الحلو.