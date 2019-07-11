كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 03:53 صباحاً - ، نشرت الفنانة السورية ديما بياعة فيديو جديد لها، عبر حسابها على انستغرام، ظهرت فيه مع إبنها الصغير فهد وهما يقومان بمغامرة رياضية بالمنطاد خلال وجودهما في إحدى المنتجعات في إمارة الفجيرة.
وعلقت ديما بياعة على الفيديو قائلة: “احلى شي وقت ولادكن بيكبروا وبصيروا رفقاتكن. الله يحميهم ويوفقهم “.
يشار إلى أنّ ديمة بياعة، أثارت الجدل في الأسابيع الاخيرة بسبب نشرفيديوهات جريئة لها وهي ترقص مع زوجها احمد الحلو.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ديما بياعة تخوض مغامرة مع ابنها في الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.