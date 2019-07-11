إنجلينا جولي بقميص النوم على شرفة منزلها في باريس!

كتب امير فتحي في الخميس 11 يوليو 2019 03:53 صباحاً - انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنجمة الأمريكية أنجلينا جولي، وهي تطل بقميص نوم من شرفة منزل في باريس. وظهرت انجلينا جولي بقميص نوم عاجي اللون زينت حوافه تطريزات حريرية. Advertisements وكان زوج الممثلة السابق براد بيت، قد بدأ باتخاذ إجراءات قانونية تجاه جولي، بعد مرور 3 سنوات من رفع دعوى الطلاق.

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