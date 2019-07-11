بعد غياب ٢٠ عاما.. أوبرا عايدة تعود لمعبد حتشبسوت بالأقصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تشهد مدينة الأقصر المصرية "مدينة الشمس" حدثا استثنائيا بعودة أوبرا عايدة إلى ساحة معبد الملكة حتشبسوت، يومي 26 و28 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.



وقالت نيفين واصف، مدير مشروع أوبرا عايدة، إن الأقصر تتأهب لاستقبال الوفود من مختلف دول العالم لحضور العرضين، مشيرة إلى أن الحدث سيمزج بين الموسيقى والغناء على أرض التاريخ والحضارة.

وأضافت نيفين أن عودة أوبرا عايدة إلى ساحة معبد الملكة حتشبسوت بعد غياب عقدين من الزمن يعد رسالة سلام وأمان يتم بثها من مصر الكنانة إلى كل ربوع الأرض.

وأكدت أن أوبرا عايدة هي الحدث الفني الأهم في مصر خلال العام الجاري، موضحة أنها تسعى لأن يكون حدثا سنويا على أجندة السياحة العالمية.

كانت صفحة أوبرا عايدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشرت مجموعة من الصور لاجتماع فريق الأوبرا عايدة، لمناقشة الاستعدادات لهذا الحدث المهم.