شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف ماقاله فلوكس بعد تلبية طلب زيارة طفل مريض بالسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجاب الفنان أحمد فلوكس لطلب الطفل محمود مريض السرطان، بعد أن أرسل له رسالة يطلب منه زيارته في قبل خضوعه لعملية جراحية، وبالفعل قام فلوكس بزيارته بصحبة نجله سيف واصطحبه في عدد من الأماكن.

من ناحيه أخرى قال فلوكس في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سعيد بزيارة الطفل لأنها بالفعل غيرت وجهة نظره في أشياء كثيرة خاصة الجانب الإنساني، مضيفا: أن الرسالة المباشرة تكون أهم من الأعمال التي تقدم في مناقشة ومحاربة مثل هذا المرض وهذا ليس تقليلا من هذه الأعمال.

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فلوكس يعرض له حاليا فيلم الممر من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغانى الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

يشارك فى بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم هم أحمد عز، أحمد فلوكس، أحمد رزق، إياد نصار،، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبى، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.