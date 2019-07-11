بالفيديو: مطربة شهيرة تحكي قصة ضرب زوجها السابق لها

قالت المطربة السورية رويدا عطية، إن والدها توفي، وهى في سن صغيرة، وتزوجت من رجل يكبرها بـ20 عاما، لأنها رأت فيه صورة والدها الراحل، موضحة «تزوجت غصب عن أهلي، لأنى رأيت فيه صورة الراحل والدى، بعد أن جذبني بحديثه المعسول».

ووجهت خلال برنامج «مع أو ضد»، المذاع على فضائية «bein Drama»، رسالة للمتزوجات قائلة: «لو تركت زوجك يضربك أول كف فخلاص بيتعود على كدة، وأنا مع أول كف كان لازم أكسر أيد زوجي، ولكن الظروف المحيطة بيا هي التي أعطته الجرأة لأنى خجولة، وحسيت انها كبيرة ولم استطع الاتصال بأسرتى، واخبارها باعتداء زوجي عليا وتحملت الكثير من الضرب».

واضافت: «تزوجت وعندي 17 عام وشوفت عام كان أسود، وعندما طلبت الطلاق لم يصدق أحد ذلك، ولم أتحمل ظلم لا استحقه، وأخترت أكون مطلقة أفضل من العيش في ظلم، وكلمة مطلقة ليست إهانة، ومفيش حد يعرف الظروف اللى كنت عايشة فيها».