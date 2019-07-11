طمأن الفنان طلال سلامة جمهوره ومحبيه على حالته الصحية بعد تدهورها مؤخراً ودخوله المستشفى وغرفة العناية المركزة، وذلك في أول تعلق له ورسالة بعد مغادرته المستشفى، والتي حذر بها مروجي الشائعات حول صحته وعائلته.
وعلق الفنان طلال سلامة لأول مرة على الجدل حول مرضه في الفترة الاخيرة وأخبار نقله للمستشفى والعناية المركزة، ورغم انه لم يحسم حقيقة الاخبار المتداولة حول صحته إلا انه وجه رسالة حاسمة إلى مروجي الشائعات وهدد باللجوء بالقضاء لمن يستخدم صور ابنائه أو من ينسب تصريحات على لسانه.
وكان طلال سلامة قد عانى مؤخراً من متاعب صحية تسببت في دخوله المستشفى بسبب متاعب في ضغط الدم، وتضامن معه عدد من الجمهور وزملائه الفنانين ومنهم الفنانة بلقيس التي ذكرت خبر نقله للعناية المركزة في المستشفى وطالبت الجمهور بالدعاء له، قبل ان يطمئن الجميع على صحته وينفي تدهور حالته الصحية مؤخراً.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من الفنان طلال سلامة بعد مغادرته المستشفى.. ويهدد هؤلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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