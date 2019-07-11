أسرار أول لقاء بين النجم ريشي كابور وزوجته نيتو كابور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

قد يرى البعض مدى نجاح العلاقة الزوجية بين نجم يتابعه مع زوجته، وقد تكون تلك النظرة صحيحة الى حد ما، لكن قد يجهل نفس الشخص كيف كان وقع لقائهما الأول منذ سنوات قبل الارتباط، وكمثال على ذلك الممثلين المخضرمين نيتو وريشي كابور.

نيتو كشفت كواليس لقائها الأول بزوجها النجم الكبير ريشي كابور قائلة: « تعرضت لصدمة كبيرة عندما التقيت أول مرة بشعة، كان لديه عادة التنمر، لذلك كان يعلق على مكياجي وملابسي، وشعرت بالغضب الشديد. لقد كان في الواقع شقيًا كان يستأسد على الجميع وكنت أشعر به كنت صغيرة جدا في ذلك الوقت، وغاضبة”.

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تحدثت الممثلة أيضًا أثناء الدردشة مع الممثل انو كابور Annu Kapoor في برنامجه الإذاعي، عن كيف أصبح الاثنان ، اللذان لعب دور البطولة في العديد من الأعمال السينمائية، مثل “Amar Akbar Anthony”و“Khel Khel Mein” و“Kabhi Kabhie” زوجين ناجحين على الشاشة، تقول: “كنت الممثلة الشابة الوحيدة التي بدأت تشاركه جميع أفلامه”.

وعندما سألت المضيف عن اللحظة التي قررت فيها أن تقضي حياتها مع ريشي ، قالت: “لا أتذكر اللحظة بالضبط. لكنني وقعت على الكثير من الأفلام، وبدأت اكتسب الثقة، كانت والدتي تخاف عليّ بشدة، واعتادت على إرسال ابن عمي اثناء مواعدتي مع ريشي.

وتابعت في لقائها:”ثم طلب مني زوجي أن أنهي كل شيء ، وأتوقف عن التمثيل حتى نتمكن من تأسيس عائلة في نهاية الأمر، وكنت أشعر بالتعب من العمل لمدة 15 عامًا بشكل متواصل، أردت حياة بسيطة”.