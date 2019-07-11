النجم الهندي الوسيم رام شاران لأول مرة على Instagram

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

رام شاران Ram Charan واحد من ممثلي توليوود، مر على تواجده بصناعة السينما عقد من الزمن منذ أن تطأ قدماه أفلام التيلجو وأثبت نجاحه كممثل مع اختياره المتنوع للأفلام، وقد شوهد آخر مرة في فيلم “فينايا فيديا راما”، الذي فشل في تحقيق نتائج مرجوة كانت كارث في شباك التذاكر.

بقي الممثل بعيدا عن وسائل التواصل الاجتماعي حتى الآن، وفي خطوة مفاجئة، اقتحم النجم الهندي الشاب رام شاران لأول مرة موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي Instagram يوم الاثنين 8 يوليو، وبمجرد تأسيس الصفحة استطاع أن يحصل على أكثر من 50 ألف متابع.

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حصلت صورته على أكثر من 30 ألف إعجاب على موقع مشاركة الصور، ولديه بالفعل أكثر من 50 ألف متابع، خلال 5 ساعات فقط من ظهوره الأول، ويبدو أن العدد يزداد مع كل دقيقة تمر.

رحب أخيل أككينيني برام شاران، بعدما فوجئ أيضًا برؤيته على Instagram. وكتب رسالة مثل كل المعجبين قال فيها، “مرحبًا بك في Instagram! هذه مفاجأة سارة”.

على جبهة العمل، يصور رام شاران حاليًا فيلم RRR للمخرج راجامولي SS Rajamouli، يتقاسم مساحة الشاشة مع علياء بهات Alia Bhatt وأجاي ديفجان Ajay Devgn.