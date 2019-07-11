ماذا قالت كاترينا كايف عن تعاونها مع أكشاي كومار في Sooryavanshi؟

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تتعاون الفنانة الهندية المتالقة كاترينا كايف مع الممثل المعروف بـ “خيلادي بوليوود” أكشاي كومار بعد عقد من الزمن في رائعة المخرج روهيت شيتي من Sooryavanshi، الذي من المقرر أن يصل الشاشات العملاقة في 27 مارس 2020.

عندما سُئلت عما إذا كانت العلاقة مع أكشاي قد تغيرت على مر هذه السنين الطويلة، قالت كاترينا كايف في لقاء مع indianexpress. com، “لا على الإطلاق، معه، يبدو دائمًا الأمر عائلي، إنه شريك رائع، لا يزال يركز على ذلك ويكرس نفسه لمهنته، إنه يحب مهنته ويمكنك أن ترى ذلك”.

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تقول كاترينا، التي تتذوق هذه الأيام نجاح أحدث أعماله السينمائية “بهارات”، أن كل فنان مع بداية تقديم أحد الأعمال يتمنى النجاح. وهي تعرف أن توقعات التفوق عالية جدًا من فيلم روهيت شيتي.

وأضافت الممثلة “أعتقد أننا جميعًا لدينا جديد لتقديمه مع كل فيلم، كل ممثل يريد أن يحقق نجاح في شباك التذاكر وقبوله من الجمهور. لكن في الوقت نفسه، نحن على استعداد للنجاحات الضائعة”.

بينما ستظهر كاترينا مع أكشاي في Sooryavanshi، يعد العمل أول فيلم لها مع روهيت شيتي، وفي حديثها عن روهيت كمخرج سينمائي، قالت كاترينا للموقع الإلكتروني: “إنه واضح ودقيق للغاية بشأن ما يريد، لديه فريق رائع لدعمه”.