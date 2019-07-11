هذا هو السبب في عشق شاروخان لـ «الأسد الملك»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يقول النجم شاروخان إنه وقع في غرام The Lion King من خلال الطريقة التي يروي بها الفيلم، وهي قصة تستند إلى العلاقة بين أب وابنه. ملك بوليوود وابنه آريان قاما بتقديم شخصيات الملك موفاسا وابنه سيمبا صوتيًا في النسخة الهندية من فيلم ديزنى الأنيميشن الشهير “The Lion King”.

وقال ممثل “سنة جديدة سعيدة”: “الأسد الملك، ليس لي فقط، ولكنه بالنسبة لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، يعد واحد من الأفلام المفضلة التي استمتعوا بها مع أسرهم وأطفالهم”.

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وأضاف خلال مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة ndtv: “لا يوجد سوى ثلاث افلام تمتد مع عمر الإنسان منذ صغره وحتى الكبر هي: “الأسد الملك، يليه كتاب الأدغال وبامبي”.

يروي “الأسد الملك” مغامرات سيمبا، التي سيخلف والده موفاسا، كملك لأراضي برايد، ويحكي أيضا قصة كيف نهض بالحكم على الرغم من عدة محاولات لإسقاطه من قبل عمه الشرير سكار.

وقال الممثل: “إنه نوع من الأفلام التي يمكنك مشاهدتها مع أطفالك، بغض النظر عن العمر والمرحلة التي يعيشون فيها، فالفيلم يمثل تجربة صحية”. من المتوقع أن يصدر الفيلم في الهند يوم 19 يوليو باللغات الإنجليزية والهندية والتاميلية والتيلجو.