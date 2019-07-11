صور.. شاهيد كابور مع زوجته الجميلة في حملة إعلانية جديدة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يعيش النجم الهندي شاهيد كابور حالة من السعادة الغامرة، في ظل تصدر فيلمه Kabir Singh الذي صدر قبل ثلاثة أسابيع لا يزال مستمرًا في شباك التذاكر، المحلي والدولي، إيرادات أفلام الموسم الصيفي، حسبما صرح عدد من النقاد والمحللين.

وحظي الفيلم بإعجاب العديد من النقاد والجمهور، على الرغم من منافسة شديدة لإصدارات فنية جديدة مثل فيلم أيوشمان خورانا “المادة 15” وفيلم Spider-Man: بعيدًا عن المنزل الجديد الممثل، ومع ذلك غاص الممثل مباشرة في العمل وتم رصده اليوم وهو يصور حملة إعلانية في استوديو مومباي.

هذه المرة لم يأت شاهيد منفردًا، وكان الممثل برفقة زوجته ميرا راجبوت التي كانت تصور معه الحملة الإعلانية، وقد شوهد الزوجان بالقرب من شاحناتهما الصغيرة في ملابس تقليدية.

في السابق، كانت ميرا وجهًا اعلانيًا لبعض العلامات التجارية الشهيرة، إلا أن الزوجين لم يجتمعا قط في مشروع معين أمام الكاميرا وبشكل مباشر. وفي سياق مختلف، قبل يومين فقط، احتفل شاهيد وميرا والدا الطفلين ميشا وزين بعيد زواجهما الرابع، وقد شارك الثنائي، بعض الصور من يوم زفافهما.