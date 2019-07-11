عادة غريبة تمارسها الممثلة الهندية بهومي بندكار قبل التصوير

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

لا يعرف الكثير من الناس أن الفنانة الهندية بهومي بندكار دائمًا ما تسافر قبل يومين من بدء تصوير أي فيلم لأجل الإعداد النهائي لدورها ومتطلباته بشكل كامل، إنها طريقتها للتأقلم مع محيطها الذي ستتواجد فيه، وتحضير نفسها عقليًا لتتطابق مع شخصيتها.

أما بالنسبة إلى فيلمها الجديد Pati Patni Aur Woh، فقد سافرت بهومي إلى مدينة “لكناو” قبل يومين من بدء التصوير، ومصدر مقربة أكدت أنها درست المدينة، ثم قامت بالمكوث لمدة 6 ساعات في غرفتها بالفندق “. بحسب indiatoday

تقول indiatoday: “لقد أغلقت بهومي حرفيًا الغرفة بالأمس ولم تتواصل إلا مع طاقم الإنتاج في الليل عندما استقبلتهم. وفي صباح هذا اليوم أيضًا، بدأت الإعداد من الساعة 6 صباحًا وانتهت عند الظهر تقريبًا. على ما يبدو، هذه هي الطريقة التي تستعد بها بهومي لليوم الأول للتصوير”.

فيلم Pati Patni Aur Woh من إخراج موداسار عزيز Mudassar Aziz، وهو نسخة جديدة من Pati Patni Aur Woh، وبضم الفيلم مجموعة من الممثلين الشباب كارتيك اريان Kartik Aaryan وانانيا باندي Ananya Panday، وهو فيلم كوميدي عن الشؤون الزوجية، وفي الوقت نفسه، لدى لهومي أيضًا عددًا من المشاريع الفنية الأخرى قيد الإعداد،