حمو بيكا يشعل حفل وايت بيتش بالساحل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا المطرب الشعبي حمو بيكا، حفلا بشاطئ وايت بيتش بمارينا 5 وسط حضور عدد كبير من الجمهور الذي يضم الجنسين.

قدم حمو بيكا، مجموعة كبيرة من الأغاني الشعبية وقام بتنظيم الحفل هاني وإيهاب إلياس وأشعل الحفل بأغنيته الشهيرة «رب الكون»، وسط تفاعل كبير من الشباب معه، وفي ختام الحفل قال انتظروني يوم الخميس القادم في وايت بيتش.

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وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا بحبس المطرب حمو بيكا، لمدة شهرين مع الشغل والنفاذ، لاتهامه بإقامة حفل غنائي بمنطقة العجمى دون ترخيص من الجهات المختصة

وصدر الحكم برئاسة القاضي مصطفى مرسي، وعضوية كل من المستشارين أحمد أبو زهرة وعبدالمنعم حسين.

وتعود بداية الواقعة، عندما رصدت قوة أمنية من قسم شرطة الدخيلة وجود مظاهر احتفالية بشاطئ البيطاش الخاص وتوافد جماهير تمهيداً لإقامة حفل غنائي للمطرب “م.ح.أ” وشهرته “حمو بيكا”، دون تصريح.