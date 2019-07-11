مراد يلدريم ينضم إلى أبطال فيلم «ماكو» المصري.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الصفحة الرسمية لفيلم «ماكو»، عبر موقع «فيس بوك»، عن انضمام النجم التركي مراد يلدريم، والشهير عربيًا باسم أمير، في مسلسل «عاصي».

وتعد مشاركة مراد يلدريم، هي الأولى له في أي عمل مصري، وذلك بعد فترة قليلة من مشاركة النجم التركي خالد أرغنش، في فيلم «كازابلانكا»، مع الفنان أمير كرارة، والذي عرض في دور العرض ضمن سباق عيد الفطر.

ونشرت الصفحة البوستر الدعائي للنجم التركي، وعلقت عليه قائلة: «تحت المياه مفيش مجال للهزار، الغطس في المكان ده بالذات صعب، الكل عينه معايا ويتبع تعليماتي».

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ويظهر النجم التركي، بنفس اسمه في الفيلم، الذي يشارك في بطولته الفنان السوري قصي خولي، وناهد السباعي، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ومن إنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني.

الفيلم مستوحى من قصة حقيقية وهي عبارة السلام، أو سالم اكسبريس الشهيرة، التي غرقت في البحر الأحمر عام 1998، ولم يحدد وقت عرضه في السينما إلى الآن.