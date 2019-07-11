ميشيل أوباما تنعي نجم ديزني كاميرون بويس بكلمات مؤثرة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نعت ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، نجم ديزني الراحل كاميرون بويس، ووصفته بأنه شاب موهوب ذو قلب لا يصدق.
زوجة باراك أوباما نشرت صورة لها مع كاميرون على حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” خلال إحدى زيارات كاميرون للبيت الأبيض.
ميشيل كتبت تعليقا على الصورة قالت فيه: “لقد كنت محظوظة بما فيه الكفاية لأرغب في اللحظات القليلة مع كاميرون بويس في البيت الأبيض، هناك ما يكفي من الوقت للاعتراف بأنه ليس لديه موهبة رائعة فحسب، بل وأيضاً لا يصدق قلب.. أرسل الكثير من الحب والعناق لعائلته وأصدقائه والعديد من المعجبين به.
الممثل الأمريكي الشاب كامرون بويس، كان قد توفي في لوس أنجلوس عن عمر ناهز الـ 20 عاما، جراء نوبة أصابته خلال نومه، حيث كان يخضع للعلاج وقتها.
كاميرون بويس كان قد اشتهر بأدواره في مسلسلات “ديزني” للمراهقين، كما شارك في أفلام أبرزها “ميرورز” و”إيغل آي” و”غروون آبس”.
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