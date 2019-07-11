عبير صبري تتحول إلى شقراء.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

بعد أن ترددت الفنانة المصرية عبير صبري كثيرا في اختيار لوك جديد لها، وأخذت رأي جمهورها، قررت أن تقوم بهذه المخاطرة.

عبير صبري شاركت جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة جديدة لها، بعد أن غيرت لون شعرها الأسود إلى اللون الأشقر المائل للفضي.

الفنانة المصرية ظهرت في الصورة مع الفنان هاني عادل، وقالت إنها تحضر للمشاركة في مسلسل «نصيبي وقسمتك».

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الصورة التي نشرتها حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور، واختلفت الآراء حول لون الشعر الجديد الذي اختارته عبير صبري.

الفنانة المصرية سبق أن نشرت صور لها بالشعر الأشقر، وطلبت رأي الجمهور في تغيير لون شعرها، فجاءت أغلب الآراء لترفض تغييرها للون شعرها الأسود والذي يليق بها، ورغم ذلك، قررت عبير أن تحصل على اللوك.

عبير دخلت مؤخرا في صدام مع أحد متابعيها عندما وصفها بأنها مستغلة لزواجها من خليجي.

الفنانة ردت: « يا أستاذ أنا زوجى مش خليجى مع إنه يشرفنى طبعًا، لكن زوجى فلسطينى ويبدو إنك فاهم الجواز غلط، على إنه مصلحة، يمكن حضرتك ده اللى بتطبقه على نفسك.. وكمان لما تتكلم عن زوجى متقولش المحروس، تحترم نفسك وأنت بتتكلم».