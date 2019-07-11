ريهام عبدالغفور تحتفل بتخرج نجلها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور، بتخرج نجلها، ونشرت صورة من حفل التخرج عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وعلقت ريهام على الصورة قائلة: “وأما بنعمة ربك فحدث، أنا فخورة جدًا بتخرج ابني من المدرسة لدرجة أنني بدأت أقدر أحب التجاعيد التي هي ثمنًا ضئيلًا لكوني أمًا ونحقق أهم هدف في حياتي”.

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وكانت، ريهام عبدالغفور، قد تزوجت مرتين وانفصلت عن زوجها الأول ووالد ابنها “يوسف” بسبب الخيانة، وبعده تزوجت من شريف الشوبكي وأنجبت منه طفل.

وكانت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “زي الشمس”، والذي تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن المسلسل الإيطالي sisters، وهو من كتابة مريم ناعوم، ومن بطولة دينا الشربيني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد السعدني، وريهام عبدالغفور، وأحمد داوود، وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج سامح عبدالعزيز.

وقدمت ريهام خلال العمل شخصية زوجة خائنة وتنجب طفل من أخر غير زوجها، ظلت طوال حلقات المسلسل محور البحث عمن قتلها حتى الحلقة الأخيرة من العمل.