بعد 18 عامًا رانيا يوسف تجتمع مع مصطفى شعبان من جديد.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضم الفنان المصري مصطفى شعبان، لعالم البيزنس، وذلك بافتتاح كافية خاص به، حضره عدد من نجوم الفن.

وحرصت الفنانة رانيا يوسف، على حضور حفل الافتتاح، ونشرت صور منه عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “سعيد وفاطمة اتجمعوا تاني بعد 18 سنة من مسلسل الحاج متولي، مبروك صديقي وأخويا مصطفى شعبان L’OPERA المكان يجنن وقعدتنا كانت كلها ذكريات حلوة”.

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وكان أول لقاء فني جمع بين النجمين هو مسلسل “الحاج متولي”، مع الفنان الراحل نور الشريف، والفنانة ماجدة زكي، وغادة غادة عبدالرازق، وسمية الخشاب، وإنعام سالوسة وعدد من النجوم، وحقق المسلسل نسبة نجاح فاقت التوقعات وقتها.

من ناحية أخرى، اتجه أغلب نجوم الفن والرياضة غلى عالم البيزنس والتجارة، وذلك بعيدًا عن حياة الفن، ودشن أغلبهم خلال الفترة الأخيرة مطاعم وكافيهات كبيرة وأخرهم كان الفنان مصطفى خاطر، وأوس أوس، نجما مسرح مصر، واللذان تشاركا في مطعم وكافية معًا، وكذلك الفنانة راندا البحيري، التي افتتحت مؤخرًا كافية خاص بها، وكذلك الفنانة روجينا، وغيرهم من النجوم.