ديمة بياعة تخوض مغامرة التزلج في الهواء الطلق مع ابنها.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

تقضي النجمة السورية ديمة بياعة أجازتها الصيفية حالياً مع ولديها «ورد وفهد»، وقد شاركت الفنانة متابعيها بمقطع فيديو مميز من أجواء أجازتها العائلية داخل منتجع إنتركونتيننتال الفجيرة.

ديمة ظهرت في الفيديو تخوض مغامرة جديدة وهي «التزلج الهوائي» بمشاركة ابنها فهد، وقد عكس المقطع مدى انسجام الام وابنها بالهواء الطلق، وعدم شعورهما بأي خوف، بل أن ديمة بدت تغني بسعادة بالغة.

وفي تعليق على الفيديو، اعربت ديمة عن سعادتها واستمتاعها بوقتها مع طفليها كلما تقدمت اعمارهما، حيث كتبت: «أحبك.. أحلى شي وقت ولادكن بيكبروا وبصيروا رفقاتكن. الله يحميهم ويوفقهم».

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يُذكر أن ديمة انجبت «فهد وورد» من زوجها السابق، الفنان السوري تيم حسن، الذي انفصلت عنه عام 2012 ، بعد زواج استمر 10 سنوات، في الوقت الذي احتفلت فيه ديمة بعقد قرانها على زوجها الحالي، المغربي أحمد الحلو عام 2014.

من ناحية أخرى، شاركت ديمة في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «سلاسل ذهب»، وهو من تأليف سيف رضا حامد، إخراج إياد نحاس، وتشارك ديمة في بطولته أمام صابح الجزائري، بسام كوسا، شكران مرتجي، كاريس بشار، مها المصري، جيني إسبر، وغيرهم.