تامر حسني يوجه رسالة لابنة عامر منيب بعد حفل تخرجها.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري تامر حسني، على تهنئة مريم منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، بتخرجها من الجامعة.

ونشر تامر صورة لمريم برفقة والدها وهي طفلة مرفقة بصورة من حفل تخرجها، عبر خاصية الأستوري بصفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “أكيد بابا فرحان بيكي دلوقتي، وأنا كمان فرحان بيكي يا أحلى مريوم”.

وكان الملحن خالد عادل، قد احتفل عبر حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، بتخرج مريم يوم الجمعة 5 يوليو الجاري، بنشر عدة صور لها من حفل التخرج، بالإضافة إلى تلميحه لظهورها في عمل ما قريبًا.

Advertisements

عامر منيب ممثل ومطرب مصري من مواليد سبتمبر عام 1963، قدم عدد كبير من الأغنيات الناجحة، ومن ألبوماته: «أول حب، وياك، يا قلبي»، ومن أفلامه: «كامل الأوصاف، الغواص».

عامر منيب له 3 أولاد وهم مريم، زينة، ونور، وتحرص كل واحدة منهن على نشر صور لها مع والدها من حين إلى آخر عبر حسابها الخاص

الفنان المصري، توفى صباح السبت 26 نوفمبر 2011، بمستشفى دار الفؤاد عن عمر يناهر الـ48 عامًا، بعد صراع مع المرض.