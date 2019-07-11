ملك قورة تستجم في نيويورك وتجذب الأنظار بطلاتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية ملك قورة منذ أيام إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا إلى نيويورك من أجل قضاء عطلة الصيف.

ملك نشرت منذ أيام صور لها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، حيث أخذت جولات مختلفة في بروكلين ومانهاتن، وبدت مستمتعة بالأجواء.

الفنانة الشابة ختارت لها عدد من الطلات المميزة أثناء أجازتها، فظهرت مرة بالكاجوال، ومرات أخرى بالفستان المنقوش البسيط، وتلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور التي تغزلت فيها.

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الغزل لم يكن مصدره الجمهور فقط ولكن أيضا من قبل أصدقاء ملك من النجوم ومنهم الفنان أحمد السعدني وريهام أيمن.

ملك قورة شاركت في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «سوبر ميرو»، مع الفنانة إيمي سمير غانم وحمدي الميرغني.

الفنانة المصرية سافرت منذ أسابيع مع والدها لأداء مناسك العمرة، وملك هي ابنة رجل الأعمال محمد قورة، والذي ظل متزوجا لأعوام من الفنانة منى عبدالغني، وانفصل عنها منذ فترة، وتكتمت منى عبدالغني على أسباب الانفصال، وترددت عدد من الأنباء أن خلافا نشب بينها وبين ملك قورة هو سبب الانفصال.