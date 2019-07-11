ريهام سعيد توجه رسالة لسامي العدل في ذكرى وفاته

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رغم مرضها، أحيت الإعلامية المصرية ريهام سعيد الذكرى الرابعة لوفاة الفنان المصري سامي العدل.

ريهام نشرت صورة للفنان الرحل، عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «وحشتني جدا جدا يا أطيب قلب.. الله يرحمك يارب».

الرسالة التي وجهتها ريهام للفنان الراحل حازت على إعجاب جمهورها الذي اعتبرها لفتة طيبة منها رغم مرضها، وتمنى لها الجمهور من خلال تعليقاتهم الشفاء العاجل.

Advertisements

سامي العدل ممثل ومخرج مصري كون شركة إنتاج مع أشقائه، وله تاريخ طويل في السينما والدراما، رحل سامي في 10 يوليو عام 2015، وكان آخر اعماله في الدراما «حارة اليهود».

ريهام سعيد تعرضت مؤخرا لوعكة صحية شديدة، وطلبت من كل جمهورها الدعاء لها ومسامحتها على أي خطأ ارتكبته.

وكانت شقيقة ريهام سعيد، قد ردت على الشائعات التي نشرت حول إصابة شقيقتها بميكروب خطير في الوجه يؤدي إلى تساقط الجلد، مؤكدة أن ريهام أصيبت بميكروب ولكنه في الأنف وليس الوجه وأنها ستخضع لجراحة في مصر وعلاج مكثف، مؤكدة انه من المحتمل أن تسافر للخارج للعلاج.