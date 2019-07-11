لجين عمران عن نيكي ميناج: ما تقدمه لا يستحق الاحترام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الإعلامية السعودية لجين عمران، على خبر إلغاء حفل النجمة الأميركية نيكي ميناج، والذي كان مقررًا إقامته ضمن فعاليات موسم جدة بالسعودية، مبدية استغرابها من ترشيحها للمشاركة في الحفلات.

وقالت في تغريدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، والتي أرفقتها بالإعلان عن إلغاء حفل نيكي ميناج لمخالفتها لطبيعة الحفلات التي تقام في السعودية قائلة: “صراحة استغربت جدا في البداية! وتوقعت إدراج اسم (نيكي مناج) ضمن الفنانين المشاركين في فعاليات ترفيهية لدينا *إشاعة* مغرضة”.

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وأضافت: “كون ما تقدمه الست نيكي سواء لبس، كلمات أغاني ، أسلوب رقص و أمور أخرى لا يندرج تحت مسمى ترفيه على الإطلاق، بل له صفه أخرى لا تستحق الإحترام”.

وكانت نيكي، قد أعلنت تراجعها عن الحفل قائلة في تصريح لوكالة “أسوشيتد برس” للأنباء،: “بعد تفكير، قرَّرتُ عدم المضي قدمًا في إحياء الحفل المقرر بمهرجان جدة العالمي، بالرغم من رغبتي الكبيرة في تقديم عروضي للجمهور السعودي، أعتقد أنه من المهم لي أن أوضّح دعمي لقضايا حقوق المرأة، والمثليين، وحرية التعبير”.