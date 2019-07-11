حفيد عمر الشريف يحيي ذكرى رحيله بصورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا عمر جونيور، حفيد الفنان الراحل عمر الشريف، الذكرى الرابعة لرحيل لجده، والتي توافق اليوم 10 يوليو عام 2015.

ونشر جونيور، مجموعة صور له برفقة جدة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلق عليها قائلًا: “أربع سنوات من دون أعز صديق لي.. أفتقدك كل يوم”.

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يذكر أن عمر جونيور، هو حفيد الفنان عمر الشريف، والفنانة فاتن حمامة، من نجلهما “طارق”، اشتهر سابقاً بالعمل كعارض أزياء، وهو نصف مصري حيث يحمل الجنسية الكندية، فقد ولد لأم مغربية يهودية، ويعيش خارج مصر منذ عام 2012، بعدما كشف صراحة عن ميوله الجنسية وأنه “مثلي الجنس”، وأعلن مؤخرًا أنه لن يخاطر بالعودة لوطنه الأصلي.

عمر الشريف من مواليد شهر إبريل عام 1932، من نجوم السينما المصرية والعالمية، اشتهر بلقب لورانس العرب، وقدم عدد من الأعمال الشهيرة في هوليوود، وترشح لجائزة الأوسكار.

عمر رحل في يوليو عام 2015، في مصحة نفسية، وقيل أنه فقد الذاكرة قبل رحيله، وتزوج الفنان من الفنانة فاتن حمامة وأنجب منها ابنه طارق.