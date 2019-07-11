المهن التمثيلية بلبنان تتبرأ من باتريك مبارك بعد تهجمه على الإسلام والرسول

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار الفنان اللبناني باتريك مبارك، حالة غضب واسعة بعد تهجمه على الدين الإسلامي وشخصية الرسول عليه السلام، وعدد من الشخصيات اللبنانية على رأسها ميشال عون، رئيس الجمهورية.

وبسبب تصريحات باتريك مبارك، تبرأت النقابات الفنية في لبنان من مبارك داعية إلى عدم التعامل معه فنياً، وقالت في بيانها: «تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقابلة مع المدعو باتريك مبارك، يتعرّض فيها للدين الإسلامي ولرئيس الجمهورية العماد ميشال عون...».

وأضاف البيان: «يهمّنا كنقابات فنية أن نعلن موقفنا الواضح من هذا الأمر: أولاً: لكل فرد الحق في حرية الرأي واتخاذ المواقف النابعة من قناعاته، بشرط عدم تحقير الشرائع والأشخاص، وهذا ما لم يلتزم به المدعو باتريك مبارك الذي وصل موقفه إلى حد الإساءة إلى العقائد والرموز، وتبنّي أفكار هدّامة».

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وتابع البيان: «ثانياً: إن المدعو باتريك مبارك لا ينتمي إلى أي نقابة فنية، وهو أصلاً مطرود من نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون بموجب قرار اتخذ في حقه قبل أعوام طويلة، وتالياً، فإن النقابات الفنية في لبنان مجتمعة براء منه ومن أقواله، وتشجب بشدة ما ورد على لسانه جملة وتفصيلاً».

وختم: «بناء عليه، فإننا نوصي بعدم التعامل معه في أي عمل فني ومقاطعته في شكل تام».

يُذكر أن مبارك شارك في السنوات الأخيرة في الأجزاء الثلاثة من «الهيبة»، من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة «الصباح إخوان»، بدور محامي عائلة «شيخ الجبل».

وكان انتشر تسجيل صوتي للممثل اللبناني باتريك مبارك، يعتذر فيه عن كلام يتهجم فيه على الدين الإسلامي ورسول الله محمد (ص)، وشخصيات لبنانية على رأسها رئيس الجمهورية ميشال عون، مشيرًا إلى أن الصحافية هي التي دفعته إلى التصريح المسيء.