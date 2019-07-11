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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شاركت الفنانة المصرية شهيرة، متابعيها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، بصورة حديثة لها برفقة الفنانة رجاء الجداوي.
شهيرة، تخلت في الصورة عن حجابها، واكتفت بوضع بعض التأثيرات البسيطة على الصورة وهي عبارة عن قلبين، وتأتي هذه الصورة بعد أيام قليلة من نشر صورة لها عبر الأستوري وهي تستعرض فيها لون شعرها الأصفر الجديد.
الفنانة المصرية كانت قد أثارت حالة جدل مؤخرًا بسبب ظهورها بدون حجاب خلال مشاركتها في حفل خيري برفقة الفنانة سهير رمزي، وعللت ذلك بقولها، إنه حفل نسائي فقط وأن الصور تم تسريبها دون علمها.
كما أصدرت بيانًا ردت فيه على الانتقادات التي طالتها مؤكدة أنها وإن كانت تتخفف في حجابها عما كانت تفعله من قبل فذلك من باب أنها أصبحت أكبر سنا، ولم تعد فتنة للشباب.
وأضافت: «أنها قررت أن تعود لارتداء الحجاب ليس خوفًا من الهجوم الذي تعرضت له، ولكن حتى لا تتحول إلى فتنة ويقلدها غيرها من الفتيات، وهي التي كانت دوما تدعو للحشمة».
كانت هذه تفاصيل خبر شهيرة تؤكد تخليها عن الحجاب في أحدث ظهور لها مع رجاء الجداوي.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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