صفاء مغربي تنفصل عن زوجها في كندا.. وتؤكد: أخيرًا هخرج وأرقص

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت الفنانة المصرية صفاء مغربي، انفصالها عن زوجها المخرج يوسف شرف الدين، كما شنت هجومًا حادًّا عليه عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت عبر في تدوينتها: «طلبت الطلاق في الخاص طلقني في العام أمام كل الناس، أهو البوست يشهد عشرة ١٣ سنة اللي شيلته فوق راسي، ورب السماوات والأرض يا يوسف اللي كنت ببكي له ليل نهار عشان تخف ندمت أني شوفتك في حياتي، أبو ولادي ظلمني وهددني وطلقني في الغربة وأنا مركبة جهاز يسجل للقلب وتعبانه الحمدلله».

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وأضافت: «وأنا لوحدي عشان بطلب أولاده اللي كلهم أكبر مني اللي شتموني يعتذروا ويوعدوني ميكرروش ده، وهو اللي عودني أكون كده معاهم لما طردوه في كندا وأنا في مصر، لما عرفوا أنه مش معاه فلوس وجيت أنقذته وعاش معايا ٣ سنين هنا في كندا اشتغل وادرس، هو اللي بعد عنهم عشان بهدلوه وأنا لما عرفتك زمااان كنت في شقه قانون جديد يعني مكنتش طمعانة في حاجة».

وتابعت: «عرفتك وحبيتك عشان شخصك حنيتك اللي مفتقداها، وإلا مكنتش خلفت منك طفلين، وأنتم فاكرين لما كان بينزل بوستات يشكر فيا، بس دلوقتي قاعد معاهم وبيقوموه عليا عادي سجادة الصلاة ونقضيها شاكيه باكيه لرب العالمين، كنت هكتب حاجات توجعك أوي بس هخليها لربنا عشان يديني رزق عظيم ولو هتطاول هنزل كل فضائحكم كل حاجة اللي خايفين منها وبتهددوني بيها أن مقولش، وعلى فكره هفرح أوي هرقص في كل مكان هخرج أخيرًا هشوف كندا دا أنت كنت حابسني بأهلك ومشاكلكم ممنوع أشوف صحباتي ابنك فرح اقسم بالله».

وكانت صفاء مغربي، اختفت لفترة طويلة بعد أزمة شائعة وفاتها التي اتهمت أنها أطلقتها على نفسها بحث عن الشهرة عام 2014.