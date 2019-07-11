لقطة نادرة لماجد المصري مع طليقته المطربة منى إش إش وأولادهما

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تزوج الفنان المصري ماجد المصري في بداية حياته الفنية من مطربة، واستمر زواجهما لسنوات، حتى وقع الانفصال بينهما.

ماجد تزوج من المطربة منى إش إش، والتي كون معها دويتو فنيا، وأنجب منها ابنه أحمد المصري وابنته ماهيتاب.

المطربة منى إش إش، شاركت جمهورها من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، في صورة قديمة لها مع ماجد المصري وأولادها في الطفولة، وكتبت معلقة: «أنا وطليقي أبو ولادي ماجد المصري».

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الصورة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهور منى، ولاحظ متابعيها التغير الذي حدث في شكل الفنان ماجد المصري مع السنوات.

ماجد المصري احتفل منذ أيام بزفاف نجله أحمد المصري، في الساحل الشمالي، وفي حضور عدد كبير من النجوم ومنهم محمد سامي، روجينا، أشرف زكي، محمد حماقي، لوسي، وغيرهم.

كما احتفل الفنان قبل ذلك بخطوبة ابنته ماهيتاب، والتي اختارت منذ شهور أن ترتدي الحجاب.

ماجد المصري بعد إنفصاله عن منى إش إش تزوج من رانيا أبو النصر، ويعيش حياة مستقرة، وأنجب منها ولد وفتاة.