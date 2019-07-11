وفاة الفنان السعودي تومي عمران

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

صدمة قوية اصيب بها متابعو الفنان السعودي الشاب تومي عمران عبر موقع تويتر، بعد مفاجأتهم بتدوينة اعلنت وفاته.

التدوينة جاء فيها: «إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس ذائقة الموت “يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ” توفى إلى رحمه الله تعالى الفنان تومي عمران يوم ٦/١٢ نسألكم الدعاء بالمغفرة والرحمة».

متابعو تومي تفاعلوا مع الخبر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربين عن صدمتهم من الخبر، متمنيين أن يتغمد الله، الراحل، بواسع الرحمة والمغفرة، ولأسرته الصبر والسلوان.

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تومي -36 عاماً- كان قد أخبر متابعيه عبر انستجرام بمروره بأزمة صحية، إلا أنه لم يكشف عن تفاصيها، إلا أن شقيقته كشفت عن إصابته بورم في الدماغ، لافتة إلى أن الفنان الشاب لم يكن يعلم بحقيقة مرضه.

شقيقة الراحل كشفت كواليس أيامه الأخيرة-في تصريحات لمجلة سيدتي-قائلة: «دخل تومي في غيبوبة استمرت لشهرين، وكان يعاني من ورم بالدماغ لكنه لم يكن يعرف ذلك وكذلك نحن، وعندما كان يقضي إجازته معي بمدينة الخبر سقط فجأة مغشيًا عليه واكتشفنا أنه مريض، وفورًا نقلناه إلى المستشفى، وقد توفي يوم 12/6/2019، وقمنا بدفنه في اليوم التالي 13/6/2019، ولم نفكر في نشر خبر وفاته لأننا كنا في حالة يُرثى لها».

يُذكر أن تومي وُلد في أمريكا لأب سعودي الجنسية، وأم تركية، وعاش حياته ما بين أمريكا وفرنسا إلا أنه انتقل مؤخراً للعيش في تركيا مع والدته بعد وفاة جدته.